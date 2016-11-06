Боевики из минометов обстреляли позиции сил АТО в Зайцево

"Подразделения Вооруженных Сил Украины в Авдеевке подверглись обстрелам из гранатометов и пулеметов, а в Зайцево - из минометов 82 калибра. В Луганском кроме гранатометов, противник применил минометы обоих калибров и огонь БМП", - говорится в сообщении.

Также в сообщении добавили, что всего на донецком направлении враг 4 раза нарушал режим тишины.

Напомним, с начала суток боевики 25 раз обстреляли позиции сил АТО.