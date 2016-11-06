Бойовики з мінометів обстріляли позиції сил АТО в Зайцевому
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Бойовики з 82 міліметрових мінометів обстріляли позиції сил АТО в Зайцевому, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Підрозділи Збройних Сил України в Авдіївці піддали обстрілам з гранатометів та кулеметів, а в Зайцевому - з мінометів 82 калібру, а в Луганському окрім гранатометів, противник застосував міномети обох калібрів та вогонь БМП", - йдеться в повідомленні.
Також в повідомленні додали, що всього на донецькому напрямку ворог 4 рази порушував режим тиші.
Нагадаємо, з початку доби бойовики 25 разів обстріляли позиції сил АТО.