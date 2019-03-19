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Боевики уже дважды обстреляли позиции ОС на Донбассе

Киев • УНН

 • 7379 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. С начала суток 19 марта российские боевики дважды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Об этом заявил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута, передает УНН.

Боевики уже дважды обстреляли позиции ОС на Донбассе

"С начала сегодняшних суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано 2 обстрела позиций наших войск на Луганском направлении", - сказал он.

По словам спикера, в районе населенного пункта Новолуганское с 7:40 до 8:10 оккупанты выпустили 5 мин 82-го калибра и применили ручной противотанковый гранатомет.

Сразу после этого начался обстрел на участке фронта недалеко Новоалександровки, где противник в течение часа вел огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Украины насчитали на своих позициях 14 разрывов мин калибра 120 мм.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется украинскими военными", - сообщил пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, 18 марта российские боевики три раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

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