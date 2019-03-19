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Бойовики вже двічі обстріляли позиції ОС на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Від початку доби 19 березня російські бойовики двічі обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Про це заявив речник прес-центру Міністерства оборони України, полковник Максим Праута, передає УНН. 

Бойовики вже двічі обстріляли позиції ОС на Донбасі

"Від початку сьогоднішньої доби, станом на 12:00, зафіксовано 2 обстріли позицій наших військ на Луганському напрямку", - сказав він.

За словами речника, у районі населеного пункту Новолуганське з 7:40 до 8:10 окупанти випустили 5 мін 82-го калібру та застосували ручний протитанковий гранатомет.

Одразу після цього розпочався обстріл на ділянці фронту неподалік Новоолександрівки, де противник упродовж години вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Крім того, військовослужбовці Збройних сил України нарахували на своїх позиціях 14 розривів мін калібру 120 мм.

"Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація на лінії зіткнення повністю контрольована українськими військовими", - повідомив речник.

Як повідомляв УНН, 18 березня російські бойовики три рази обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, при цьому тричі застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм, а також гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув.

Українські Національні Новини

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