Боевики решили назначать на командирские должности только кадровых военных РФ - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Оккупанты на Донбассе решили назначать на командные должности исключительно лиц из числа кадровых военных Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на офицерские должности от командира роты и выше будут назначаться только кадровые российские военнослужащие и, как исключение, лица, призванные из числа местных жителей, которые имеют особые заслуги и прошли подготовку на территории РФ. Кроме того, приостановлен на неопределенный срок призыв в российские оккупационные войска офицеров, которые были увольнены по собственному желанию или по другим причинам, независимо от их прежних должностей и "военных званий", - сказал Гуцуляк.
По его словам, таким образом российское командование пытается повысить для кадровых офицеров ВС РФ возможности карьерного роста и привлекательность военной службы в составе оккупационных войск, и в то же время не допустить увольнения командного состава, призванного из числа местного населения.
"Указанное связано с ростом недовольства среди кадровых российских военнослужащих, которые массово отказываются от прохождения службы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и предпочитают официальный статус командировки в составе оперативной группировки российских войск на территории Сирии", - отметил Гуцуляк.
Напомним, из-за пренебрежения мерами безопасности при обращении с боеприпасами боевики на Донбассе взорвали собственную боевую технику.