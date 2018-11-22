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Бойовики вирішили призначати на командирські посади лише кадрових військових РФ - розвідка

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Окупанти на Донбасі вирішили призначати на командні посади виключно осіб з числа кадрових військових Збройних сил Російської Федерації. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на офіцерські посади від командира роти і вище призначатимуться тільки кадрові російські військовослужбовці і, як виняток, особи, призвані з числа місцевих мешканців, які мають особливі заслуги і пройшли підготовку на території РФ. Крім того, призупинено на невизначений термін призов до російських окупаційних військ офіцерів, які були звільненні за власним бажанням або з інших причин, незалежно від їх колишніх посад і “військових звань”, — сказав Гуцуляк.

За його словами, у такий спосіб російське командування намагається підвищити для кадрових офіцерів ЗС РФ можливості кар’єрного росту і привабливість проходження військової служби у складі окупаційних військ, та водночас не допустити звільнення командного складу, призваного з числа місцевого населення.

“Зазначене пов’язано зі зростанням невдоволення серед кадрових російських військовослужбовців, які масово відмовляються від проходження служби на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей і надають перевагу офіційному статусу відрядження у складі оперативного угруповання російських військ на території Сирії”, — зауважив Гуцуляк.

Нагадаємо, через нехтування заходами безпеки під час поводження з боєприпасами бойовики на Донбасі підірвали власну бойову техніку.

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