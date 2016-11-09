Боевики выпустили почти 150 мин по позициям сил АТО на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Боевики выпустили почти 150 мин по позициям сил АТО на донецком направлении, а также целились по гражданским объектам. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Оккупанты активно применяли минометы, выпустив по нашим позициям почти 150 мин. Кроме стрельбы по украинским позициям, враги целились и по гражданским объектам. В частности, несколько вражеских мин разорвались у контрольного пункта въезда-выезда Майорск", - сказал А.Лысенко.
Он также отметил, что на донецком направлении все вчерашние обстрелы со стороны противника были достаточно длительными от 30 минут до нескольких часов.
"Противник нарушил режим "тишины" на светлодарской дуге, в нескольких местах под Горловкой, а также в Авдеевской "промзоне", - добавил А.Лысенко.
По его словам, всего за прошедшие сутки на донецком направлении зафиксировали семь мощных вражеских обстрелов, пять из которых из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, в результате попадания снаряда во двор частного дома погиб мужчина 1986 года рождения. Полицейские, работающие под обстрелом, вывезли его родных, находившихся в шоковом состоянии.