Бойовики випустили майже 150 мін по позиціях сил АТО на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Бойовики випустили майже 150 мін по позиціях сил АТО на донецькому напрямку, а також цілилися по цивільних об’єктах. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Окупанти активно застосовували міномети, випустивши по наших позиціях майже 150 мін. Окрім стрільби по українських позиціях, вороги цілилися і по цивільних об’єктах. Зокрема, кілька ворожих мін розірвалися біля контрольного пункту в’їзду- виїзду Майорськ", - сказав А.Лисенко.
Він також зазначив, що на донецькому напрямку всі вчорашні обстріли з боку ворога були достатньо тривалими: від 30 хвилин до кількох годин.
"Противник порушив режим "тиші" на Світлодарській дузі, у кількох місцях під Горлівкою, а також в Авдіївській "промзоні", - додав А.Лисенко.
За його словами, всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано сім потужних ворожих обстрілів, п’ять з яких є з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, внаслідок влучення снаряду на подвір’я приватного будинку загинув чоловік 1986 року народження. Поліцейські, працюючі під обстрілом, вивезли його рідних, які знаходились в шоковому стані.