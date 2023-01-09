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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 20452 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Боевики похитили 32 человека с железнодорожной станции на юге Нигерии

Киев • УНН

 • 505750 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В южном нигерийском штате Эдо, вооруженные автоматами АК-47 боевики, похитили 32 человека с железнодорожного вокзала, также несколько человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Боевики похитили 32 человека с железнодорожной станции на юге Нигерии

Детали

В заявлении полиции говорится, что вооруженные пастухи напали на станцию Том Икими, когда пассажиры ожидали поезд до Варри, нефтяного узла в соседнем штате Дельта. Станция находится примерно в 111 км к северо-востоку от столицы штата города Бенина и недалеко от границы со штатом Анамбра.

По сообщению полиции, во время нападения были ранены несколько человек, находившихся на вокзале.

Комиссар по вопросам информации штата Эдо Крис Оса Нехихаре сообщил, что было похищено 32 человека, "хотя один из них уже успел сбежать".

Цитата

"В настоящее время сотрудники службы безопасности, состоящие из военных и полиции, а также людей из сети линчевателей и охотников, активизируют поисково-спасательные операции в разумном радиусе для спасения жертв похищения", - отметил Нехикхаре.

Напомним

По меньшей мере 14 участников популярного в Нигерии карнавала байкеров погибли. Во время празднования в толпу врезался автомобиль, врезался автомобиль. Многие люди получили травмы.

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