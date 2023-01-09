Боевики похитили 32 человека с железнодорожной станции на юге Нигерии

Детали

В заявлении полиции говорится, что вооруженные пастухи напали на станцию Том Икими, когда пассажиры ожидали поезд до Варри, нефтяного узла в соседнем штате Дельта. Станция находится примерно в 111 км к северо-востоку от столицы штата города Бенина и недалеко от границы со штатом Анамбра.

По сообщению полиции, во время нападения были ранены несколько человек, находившихся на вокзале.

Комиссар по вопросам информации штата Эдо Крис Оса Нехихаре сообщил, что было похищено 32 человека, "хотя один из них уже успел сбежать".

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"В настоящее время сотрудники службы безопасности, состоящие из военных и полиции, а также людей из сети линчевателей и охотников, активизируют поисково-спасательные операции в разумном радиусе для спасения жертв похищения", - отметил Нехикхаре.

Напомним

По меньшей мере 14 участников популярного в Нигерии карнавала байкеров погибли. Во время празднования в толпу врезался автомобиль, врезался автомобиль. Многие люди получили травмы.