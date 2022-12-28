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14 людей загинули на карнавалі байкерів у Нігерії

14 людей загинули на карнавалі байкерів у Нігерії

Київ • УНН

 • 353923 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Щонайменше 14 учасників популярного в Нігерії карнавалу байкерів загинули. Під час святкування у натовп врізався автомобіль, врізався автомобіль. Багато людей отримали травми.

Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

За словами очевидців, водій перевищив швидкість та не впорався з керуванням. Поліція підтвердила, що заарештований був нетверезий.

Цей карнавал, що вперше пройшов у 2004 році в портовому місті Калабар. Цей місяць є найпопулярніший серед туристів. Організатори називають його найбільшою вуличною вечіркою в Африці.

У карнавалі беруть участь місцеві знаменитості. Деякі з них одягнені у барвисті карнавальні костюми та виконують трюки на мотоциклах, що особливо приваблює глядачів.

Цього року, після двох років перерви через пандемію Covid-19, на нього особливо чекали.

Губернатор скасував парад байкерів, але інші заходи, заплановані на частину карнавалу, який повинен завершитися феєрверком напередодні Нового року, все ж таки відбудуться.

Нагадаємо

У Ріо-де-Жанейро вперше з початку пандемії COVID-19 провели карнавал. У квітні міський голова Ріо Едуардо Паес урочисто передав контроль над містом королю Момо, Вільсону Діасу да Коста Нето, під час церемонії офіційного початку святкувань.

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