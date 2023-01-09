Бойовики викрали 32 людини із залізничної станції на півдні Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. В південному нігерійському штаті Едо, озброєні автоматами АК-47 бойовики, викрали 32 особи з залізничного вокзалу, також кілька людей зазнали поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У заяві поліції йдеться, що озброєні пастухи напали на станцію Том Ікімі, коли пасажири чекали на потяг до Варрі, нафтового вузла в сусідньому штаті Дельта. Станція знаходиться приблизно за 111 км на північний схід від столиці штату міста Беніну і неподалік від кордону зі штатом Анамбра.
За повідомленням поліції, під час нападу було поранено кількох людей, які перебували на вокзалі.
Комісар з питань інформації штату Едо Кріс Оса Нехіхаре повідомив, що було викрадено 32 людини, "хоча один з них вже встиг втекти".
Цитата
"Наразі співробітники служби безпеки, які складаються з військових та поліції, а також людей з мережі лінчувальників та мисливців, активізують пошуково-рятувальні операції в розумному радіусі для порятунку жертв викрадення", - зазначив Нехікхаре.
Нагадаємо
Щонайменше 14 учасників популярного в Нігерії карнавалу байкерів загинули. Під час святкування у натовп врізався автомобіль, врізався автомобіль. Багато людей отримали травми.