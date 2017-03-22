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Боевики вели огонь по Авдеевке из противотанковых управляемых ракет - штаб

Боевики вели огонь по Авдеевке из противотанковых управляемых ракет - штаб

Киев  •  УНН

 • 7426 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. С начала суток боевики продолжили обстрелы позиций сил АТО по всем направлениям, в частности по Авдеевке огонь вели из противотанковых управляемых ракет, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На донецком направлении противник нанес огневой удар из артиллерийских систем калибра 152 мм по защитникам Зайцева. С миномета калибра 120 мм обстрелял защитников шахты Бутовка, а с миномета калибра 82 мм - защитников Зайцева и Авдеевки. По Авдеевке враг также бил из противотанковых управляемых ракет ", - говорится в сообщении.

Однако, по сообщению пресс-центра, больше всего враг обстреливал опорные пункты   мариупольского направления. Утром, защитники Водяного были обстреляны тяжелой артиллерией калибра 122 мм. С минометов калибра 120 мм российско-террористические подразделения обстреливали морских пехотинцев в Широкино, а из минометов 82 мм калибра противник обстрелял защитников Павлополя. С крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям вблизи Павлополя, Широкино, Водяного и Чермалыка.

На луганском направлении большинство обстрелов враг сосредоточивал по опорным пунктам вблизи Новозвановка и Крымского, по которым противник применил минометы калибра 120 мм и 82 мм. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российско-террористические подразделения обстреливали защитников Новозвановки и станицы Луганской.

Как сообщал УНН, один украинский военный получил ранения за сутки в зоне АТО  .

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