Боевики вели огонь по Авдеевке из противотанковых управляемых ракет - штаб

"На донецком направлении противник нанес огневой удар из артиллерийских систем калибра 152 мм по защитникам Зайцева. С миномета калибра 120 мм обстрелял защитников шахты Бутовка, а с миномета калибра 82 мм - защитников Зайцева и Авдеевки. По Авдеевке враг также бил из противотанковых управляемых ракет ", - говорится в сообщении.

Однако, по сообщению пресс-центра, больше всего враг обстреливал опорные пункты мариупольского направления. Утром, защитники Водяного были обстреляны тяжелой артиллерией калибра 122 мм. С минометов калибра 120 мм российско-террористические подразделения обстреливали морских пехотинцев в Широкино, а из минометов 82 мм калибра противник обстрелял защитников Павлополя. С крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям вблизи Павлополя, Широкино, Водяного и Чермалыка.

На луганском направлении большинство обстрелов враг сосредоточивал по опорным пунктам вблизи Новозвановка и Крымского, по которым противник применил минометы калибра 120 мм и 82 мм. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российско-террористические подразделения обстреливали защитников Новозвановки и станицы Луганской.

Как сообщал УНН, один украинский военный получил ранения за сутки в зоне АТО .