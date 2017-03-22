Бойовики вели вогонь по Авдіївці з протитанкових керованих ракет - штаб

“На донецькому напрямку противник наніс вогневий удар з артилерійських систем калібру 152мм по захисниках Зайцевого. З міномету калібру 120мм обстріляв захисників шахти Бутівка, а з міномету калібру 82мм — захисників Зайцевого та Авдіївки. По Авдіївці ворог також бив з протитанкових керованих ракет”, — йдеться в повідомленні.

Однак, за повідомленням прес-центру, найбільше ворог обстрілював опорні пункти маріупольського напрямку. Зранку, захисники Водяного були обстріляні важкою артилерією калібру 122мм. З мінометів калібру 120мм російсько-терористичні підрозділи обстрілювали морських піхотинців у Широкиному, а з мінометів 82мм калібру противник обстріляв захисників Павлополя. З крупнокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по позиціям поблизу Павлополя, Широкиного, Водяного та Чермалика.

На луганському напрямку більшість обстрілів ворог зосереджував по опорних пунктах поблизу Новозванівки та Кримського, по яких противник застосував міномети калібру 120мм та 82мм. Із гранатометів та крупнокаліберних кулеметів російсько-терористичні підрозділи обстрілювали захисників Новозванівки та станиці Луганської.

Як повідомляв УНН, один український військовий отримав поранення за добу в зоні АТО минулої доби.