Боевики во второй раз обстреляли школу в Марьинке

Утром в полицию поступило сообщение, что в результате ночного обстрела города поврежден спортивный зал школы № 2.

Пострадавших в результате обстрела нет.

На месте работала следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. По факту повреждения учебного заведения открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.