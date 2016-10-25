Боевики во второй раз обстреляли школу в Марьинке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Ночью боевики второй раз за месяц обстреляли школу № 2 в Марьинке, где учатся 150 детей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
Утром в полицию поступило сообщение, что в результате ночного обстрела города поврежден спортивный зал школы № 2.
Пострадавших в результате обстрела нет.
На месте работала следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. По факту повреждения учебного заведения открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.