Бойовики вдруге обстріляли школу в Мар’їнці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Вночі бойовики вдруге за місяць обстріляли школу № 2 у Мар’їнці, де навчаються 150 дітей. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Зранку до поліції надійшло повідомлення, що внаслідок нічного обстрілу міста пошкоджений спортивний зал школи № 2.
Постраждалих внаслідок обстрілу немає.
На місці працювала слідчо-оперативна група Мар’їнського відділення поліції. За фактом пошкодження навчального закладу відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.