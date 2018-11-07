Боевики в ОРДЛО возмущены коррупцией командования - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, личный состав российских оккупационных войск возмущен многочисленными фактами коррупции и нарушения прав со стороны начальства. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Командование российских оккупационных войск накануне и во время проведения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей так называемых "выборов", пытается повысить уровень доверия личного состава, потерянный из-за многочисленных случаев коррупции и противоправных действий в отношении к подчиненным. С этой целью командование оккупантов в очередной раз обещает "срочно решить насущные проблемные вопросы", которые стали типичными в соединениях и частях 1-го и 2-го АК ВС РФ", - отметил представитель пресс-центра МОУ.
По его словам, боевикам на оккупированных территориях Донбасса задерживают выплаты денежного обеспечения, их лишили возможности уволиться по собственному желанию, а в случае ранения или гибели командование увольняет их "задним числом", чтобы присвоить компенсационные выплаты. Из-за нехватки медикаментов рядовые боевики также не получают надлежащую медицинскую помощь.
Кроме этого, как напомнили в Минобороны, личный состав оккупационных войск возмущается из-за значительной разницы в денежном обеспечении командирского и рядового состава, а также из-за высокого уровня коррумпированности в высшем командном звене.
"Большинство офицеров командного состава оккупантов уже предусмотрели пути бегства в случае обострения ситуации: получили гражданство РФ, приобрели недвижимость на территории России и открыли счета в банках", - добавил Д.Гуцуляк.
Напомним, главари российско-террористических группировок обещают привлекать к ответственности и граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, за неучастие в голосовании на фейковых выборах 11 ноября.