Бойовики в ОРДЛО обурені корупцією командування – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, особовий склад російських окупаційних військ обурений численними фактами корупції і порушення прав з боку начальства. Про це повідомив речник прес-служби Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Командування російських окупаційних військ напередодні та під час проведення на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей так званих „виборів“, намагається підвищити рівень довіри особового складу, втрачений через чисельні випадки корупції та протиправних дій у відношенні до підлеглих. З цією метою командування окупантів вчергове обіцяє „терміново вирішити нагальні проблемні питання“, які стали типовими у з’єднаннях і частинах 1-го та 2-го АК ЗС РФ”, — зазначив представник прес-центру МОУ.
За його словами, бойовикам на окупованих територіях Донбасу затримують виплати грошового забезпечення, їх позбавили можливості звільнитись за власним бажанням, а у разі поранення або загибелі командування звільняє їх “заднім числом”, щоб привласнити компенсаційні виплати. Через брак медикаментів рядові бойовики також не отримують належну медичну допомогу.
Крім цього, як нагадали у Міноборони, особовий склад окупаційних військ обурюється через значну різницю у грошовому забезпеченні командирського та рядового складу, а також через високий рівень корумпованості у вищій командній ланці.
“Більшість офіцерів командного складу окупантів вже передбачили шляхи втечі у разі загострення ситуації: отримали громадянство РФ, придбали нерухомість на території Росії та відкрили рахунки в російських банках”, — додав Д.Гуцуляк.
Нагадаємо, ватажки російсько-терористичних угруповань обіцяють притягувати до відповідальності громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, за неучасть у голосуванні на фейкових виборах 11 листопада.