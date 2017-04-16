Боевики в Пасху пять раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Боевики в Пасху пять раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась. С начала суток подразделения российско-оккупационных войск 5 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.
Как отмечается, на приморском направлении огнем минометов калибра 82-мм противник накрывал позиции сил АТО в районе населенного пункта Водяное. По морских пехотинцев рядом Широкино враг вел огонь из стрелкового оружия.
На донецком направлении, по позициям близ населенного пункта Зайцево, противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
На луганском направлении по защитникам Катериновки противник бил из минометов калибра 120-мм. Позиции вблизи Новоалександровки обстреливали из стрелкового оружия.
При этом украинские военнослужащие, несмотря на вооруженные провокации, соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали.
Как сообщал УНН, минувшие сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных.
Напомним, 12 апреля в Минске договорились о соблюдение режима тишины накануне Пасхи.