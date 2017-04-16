Боевики в Пасху пять раз обстреляли позиции сил АТО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16005 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76233 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138864 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110457 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112453 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109866 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102241 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106383 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103066 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149429 просмотра

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Боевики в Пасху пять раз обстреляли позиции сил АТО

Боевики в Пасху пять раз обстреляли позиции сил АТО

Киев  •  УНН

 • 8201 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Боевики в Пасху пять раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась. С начала суток подразделения российско-оккупационных войск 5 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Как отмечается, на приморском направлении огнем минометов калибра 82-мм противник накрывал позиции сил АТО в районе населенного пункта Водяное. По морских пехотинцев рядом Широкино враг вел огонь из стрелкового оружия.

На донецком направлении, по позициям близ населенного пункта Зайцево, противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На луганском направлении по защитникам Катериновки противник бил из минометов калибра 120-мм. Позиции вблизи Новоалександровки обстреливали из стрелкового оружия.

При этом украинские военнослужащие, несмотря на вооруженные провокации, соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали.

Как сообщал УНН, минувшие сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных.

Напомним, 12 апреля в Минске договорились о соблюдение режима тишины накануне Пасхи.

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