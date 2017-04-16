Бойовики у Великдень п'ять разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Бойовики у Великдень п'ять разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Ситуація у районі проведення АТО стабілізувалась. З початку доби підрозділи російсько-окупаційних військ 5 разів обстріляли позиції Збройних Сил України”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, на приморському напрямку вогнем мінометів калібру 82-мм противник накривав позиції сил АТО у районі населеного пункту Водяне. По морських піхотинцях поруч Широкиного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
На донецькому напрямку, по позиціях поблизу населеного пункту Зайцеве противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
На луганському напрямку по оборонцях Катеринівки противник гатив з мінометів калібру 120-мм. Позиції поблизу Новоолександрівки обстрілювали зі стрілецької зброї.
При цьому українські військовослужбовці, незважаючи на збройні провокації, дотримувалися режиму “тиші” і вогонь у відповідь не відкривали.
Як повідомляв УНН, минула доба в зоні АТО пройшла без втрат серед українських військових.
Нагадаємо, 12 квітня у Мінську домовились про повне дотримання режиму тиші напередодні Великодня.