Боевики "Талибана" атаковали КПП в Афганистане, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Афганистане, в результате нападения боевиков террористической группировки "Талибан" на контрольно-пропускные пункты в южной провинции Забуль погибли по меньшей мере 6 правоохранителей и восемь получили ранения, передает УНН со ссылкой на Tolo news.
"По меньшей мере шесть полицейских были убиты и восемь получили ранения, в результате атаки талибов на контрольно-пропускные пункты в южной провинции Забуль. Столкновения продолжались около семи часов", - заявил представитель правоохранительных органов.
Кроме того, по его словам, во время столкновения погибло восемь боевиков "Талибана" и еще 12 получили ранения.
Напомним, в Афганистане в результате нападений террористов-смертников в мечети погибли по меньшей мере 72 человек.