Боевики "Талибана" атаковали КПП в Афганистане, есть погибшие

"По меньшей мере шесть полицейских были убиты и восемь получили ранения, в результате атаки талибов на контрольно-пропускные пункты в южной провинции Забуль. Столкновения продолжались около семи часов", - заявил представитель правоохранительных органов.

Кроме того, по его словам, во время столкновения погибло восемь боевиков "Талибана" и еще 12 получили ранения.

Напомним, в Афганистане в результате нападений террористов-смертников в мечети погибли по меньшей мере 72 человек.