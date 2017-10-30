Бойовики "Талібану" атакували КПП у Афганістані, є загиблі

“Щонайменше шість поліцейських були вбиті та вісім зазнали поранень, внаслідок атаки талібів на контрольно-пропускні пункти в південній провінції Забуль. Зіткнення тривали близько семи годин”, — заявив представник правоохоронних органів.

Крім того, за його словами, під час сутички загинуло вісім бойовиків “Талібану” та ще 12 отримали поранення.

Нагадаємо, в Афганістані через напади терористів-смертників на мечеті загинули щонайменше 72 людей.