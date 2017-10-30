Бойовики "Талібану" атакували КПП у Афганістані, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Афганістані, внаслідок нападу бойовиків терористичного угрупування "Талібан" на контрольно-пропускні пункти в південній провінції Забуль загинуло щонайменше 6 правоохоронців та вісім зазнали поранень, передає УНН з посиланням на Tolo news.
“Щонайменше шість поліцейських були вбиті та вісім зазнали поранень, внаслідок атаки талібів на контрольно-пропускні пункти в південній провінції Забуль. Зіткнення тривали близько семи годин”, — заявив представник правоохоронних органів.
Крім того, за його словами, під час сутички загинуло вісім бойовиків “Талібану” та ще 12 отримали поранення.
Нагадаємо, в Афганістані через напади терористів-смертників на мечеті загинули щонайменше 72 людей.