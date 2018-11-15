Боевики сегодня выпустили уже 100 мин по позициям украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. С начала текущих суток российско-террористические группировки четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
“Российско-оккупационные войска активизировались на луганском направлении. Начиная с полуночи, по состоянию на 12:00 зафиксировано 4 прицельных вражеских обстрелов. При этом оккупанты каждый раз вели обстрелы из минометов и от начала суток вообще выпустили уже 100 мин калибров 120 и 82 мм”, — сказал Гуцуляк.
По его словам, сегодня в полночь в течение почти часа со стороны оккупированной Горловки враг выпустил 17 мин калибра 82 мм по защитникам н.п. Шумы.
В это же время под вражескими минометными обстрелами оказались защитники Южного. В течение полутора часов, опять же по направлению Горловки оккупанты выпустили 25 мин калибра 120 мм, запрещенного минскими соглашениями и 30 мин 82-го калибра.
Еще около 20 мин калибра 82 мм, гранатометы и другое пехотное вооружение враг применял сегодня с около 7:00 в течение почти двух часов по защитникам Золотого-4.
Также с 07:00 в течение сорока минут защитники Хутора Свободный зафиксировали разрывы 10 вражеских мин калибра 82 мм. Также российско-оккупационные войска вели обстрелы из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
“Подразделения Объединенных сил во всех случаях открывали адекватный огонь с дежурных огневых средств с целью сохранения жизни и здоровья личного состава”, — отметил Гуцуляк.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных.