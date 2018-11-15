Бойовики сьогодні випустили вже 100 мін по позиціях українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Російсько-окупаційні війська активізувалися на луганському напрямку. З опівночі, станом на 12:00 зафіксовано 4 прицільних ворожих обстріли. При цьому окупанти щоразу вели обстріли з мінометів та від початку доби загалом випустили вже 100 мін калібрів 120 та 82 мм”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, сьогодні опівночі протягом майже години з боку окупованої Горлівки ворог випустив 17 мін калібру 82 мм по оборонцям н.п. Шуми.
У цей же час під ворожими мінометними обстрілами опинилися захисники Південного. Протягом півтори години, знову ж з напрямку Горлівки окупанти випустили 25 мін калібру 120 мм, забороненого мінськими угодами, та 30 мін 82-го калібру.
Ще близько 20 мін калібру 82 мм, гранатомети та інше піхотне озброєння ворог застосовував сьогодні з близько 7:00 протягом майже двох годин по оборонцях Золотого-4.
Також з 07:00 протягом сорока хвилин захисники Хутора Вільний зафіксували розриви 10 ворожих мін калібру 82 мм. Також російсько-окупаційні війська вели обстріли з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів.
“Підрозділи Об’єднаних сил у всіх випадках відкривали адекватний вогонь у відповідь із чергових вогневих засобів з метою збереження життя та здоров’я особового складу”, — зазначив Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових.