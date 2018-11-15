Бойовики сьогодні випустили вже 100 мін по позиціях українських військових

КИЇВ. 15 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.