Боевики сегодня 24 раза нарушали режим тишины в зоне АТО - штаб

"В течение дня в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали 24 случая открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

По информации штаба, незаконные вооруженные формирования обстреливали наши позиции на мариупольском направлении, а именно боевики совершили 14 обстрелов.

"В районах Красногоровки и Павлополья противник вел огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Лебединского, Водяного обстрелы против сил АТО продолжались из минометов калибра 120 мм, а в Широкино кроме минометов - из вооружения БМП. В районе Михайловки по укреплениям украинских защитников открыли огонь одновременно из минометов 82 и 120 калибров", - сообщили в пресс-центре.

Как отметили в штабе, на донецком направлении оккупанты 7 раз нарушали режим тишины. В сторону подразделений Вооруженных сил Украины в районах Луганского и Авдеевки оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Также здесь применили вражеские минометы калибра 82 мм.

Кроме того, по информации пресс-центра АТО, на луганском направлении зафиксировали 3 вооруженные провокации. Неподалеку от Лопаскино и Станицы Луганской против украинских подразделений боевики вели огонь из гранатометов различных систем, а в Крымском - из ствольной артиллерии калибра 152 мм.