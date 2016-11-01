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Бойовики сьогодні 24 рази порушували режим тиші в зоні АТО – штаб

Бойовики сьогодні 24 рази порушували режим тиші в зоні АТО – штаб

Київ • УНН

 • 7311 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 24 обстріли українських позицій в зоні АТО. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook, передає УНН.

"Протягом дня в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 24 випадки відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією штабу, найбільше незаконні збройні формування обстрілювали наші позиції на маріупольському напрямку, а саме бойовики здійнсили 14 обстрілів.

"У районах Красногорівки і Павлопілля противник вів вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Лебединського, Водяного обстріли проти сил АТО тривали з мінометів калібру 120 мм, а в Широкиному окрім мінометів - з озброєння БМП. В районі Михайлівки по укріпленням українських захисників відкрили вогонь одночасно з мінометів 82 та 120 калібрів", - поінформували у прес-центрі.

Як зазначили у штабі, на донецькому напрямку окупанти 7 разів порушували режим тиші. В бік підрозділів Збройних сил України в районах Луганського та Авдіївки окупанти стріляли з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру. Також тут було застосовано ворожі міномети калібру 82 мм.

Крім того, згідно з інформацією прес-центру АТО, на Луганському напрямку зафіксовано 3 збройні провокації. Неподалік Лопаскіного та Станиці Луганської проти українських підрозділів бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, а в Кримському – зі ствольної артилерії калібру 152 мм.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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