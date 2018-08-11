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Боевики сегодня 15 раз обстреляли позиции ОС, один боец ранен

Киев • УНН

 • 9345 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В течение сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования совершили 15 обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский воин был ранен. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook, передает УНН.

Боевики сегодня 15 раз обстреляли позиции ОС, один боец ранен

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось", - сказали в штабе.

При этом, по информации штаба ООС, в результате обстрелов получил ранение один украинский военный.

В штабе сообщили, что, в частности, боевики, стреляли в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новоалександровка, Луганское, Светлодарск, Новгородское, Новотроицкое, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Также боевики обстреляли защитников Павлополя и Лебединского противотанковыми управляемыми ракетами.

В то же время, в штабе ООС заверили, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Как сообщал УНН, незаконные вооруженные формирования с полуночи совершили семь прицельных обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.

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