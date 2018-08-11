Бойовики сьогодні 15 разів обстріляли позиції ОС, одного бійця поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня незаконні збройні формування здійснили 15 обстрілів позицій Об’єднаних сил на Донбасі, в результаті чого один український воїн дістав поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 15 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося", - сказали у штабі.
При цьому, за інформацією штабу ООС, внаслідок обстрілів зазнав поранення один український військовий.
У штабі поінформували, що, зокрема, бойовики, били в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новоолександрівка, Луганське, Світлодарськ, Новгородське, Новотроїцьке, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.
Також бойовики обстріляли захисників Павлополя та Лебединського протитанковими керованими ракетами.
Водночас, у штабі ООС запевнили, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.
Як повідомляв УНН, незаконні збройні формування з опівночі здійснили сім прицільних обстрілів позицій українських військових на Донбасі.