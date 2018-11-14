Боевики сегодня 11 раз открывали огонь по украинским военных

"В течение текущих суток, по состоянию на восемнадцатом час, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня ... Подразделения, которые обороняются адекватно, подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.



Как отметили в штабе, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Гнутово, Лебединский. Кроме того, вблизи Старого Айдара, Крымского и хутора Свободный, противник применил минометы калибра 82 мм.



Напомним, 13 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 8 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды противник применил вооружение, запрещенное минского соглашениями.