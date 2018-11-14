Боевики сегодня 11 раз открывали огонь по украинским военных

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104906 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110585 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147476 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142678 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135592 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127830 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169898 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118058 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141627 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики сегодня 11 раз открывали огонь по украинским военных

Боевики сегодня 11 раз открывали огонь по украинским военных

Киев  •  УНН

 • 8011 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российско-террористические группировки с начала текущих суток 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.

"В течение текущих суток, по состоянию на восемнадцатом час, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня ... Подразделения, которые обороняются адекватно, подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Гнутово, Лебединский. Кроме того, вблизи Старого Айдара, Крымского и хутора Свободный, противник применил минометы калибра 82 мм.

Напомним, 13 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 8 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды противник применил вооружение, запрещенное минского соглашениями.

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