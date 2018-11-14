Бойовики сьогодні 11 разів відкривали вогонь по українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Російсько-терористичні угруповання з початку поточної доби 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.
"Протягом поточної доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню… Підрозділи, що обороняються, адекватно пригнічували ворожий вогонь застосуванням відповідних вогневих засобів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Піски, Новоселівка Друга, Красногорівка, Гранітне, Гнутове, Лебединське. Крім того, поблизу Старого Айдару, Кримського та хутора Вільний, противник застосував міномети калібру 82 мм.
Нагадаємо, 13 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.