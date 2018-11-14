ООС: бойовики здійснили 8 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. 13 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що незаконні збройні формування обстріляли: “оборонні укріплення в районах населених пунктів Кримське, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм загарбники двічі обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу Кримського. Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Приазов’ї. Тут противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил поблизу Чермалика. В інших випадках важке озброєння не застосовувалось, проте, фіксувався інтенсивний вогонь з гранатометів різних типів”.

Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав.

“Поточної доби ворог провів один обстріл у районі Красногорівки. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено”, — додали у прес-центрі ООС.

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