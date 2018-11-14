ООС: боевики осуществили 8 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. 13 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 8 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования обстреляли: “оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм захватчики дважды обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалык. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако, фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов”.
В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал.
“Текущей суток враг провел один обстрел в районе Красногоровки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено”, - добавили в пресс-центре ООС.