Боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Боевики от начала суток шесть раз нарушили режим прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения танка, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевые травмы.
"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз обстреляли позиции Объединенных сил, из них три раза - с применением запрещенных минского соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм.