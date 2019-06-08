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6 марта, 19:19 • 135053 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143485 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил

Боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил

Киев  •  УНН

 • 9587 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Боевики от начала суток шесть раз нарушили режим прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения танка, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевые травмы.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз обстреляли позиции Объединенных сил, из них три раза - с применением запрещенных минского соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм.

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