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Бойовики шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

Бойовики шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Бойовики від початку доби шість разів порушили режим припинення вогню, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із озброєння танку, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойових травм.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - додали у прес-центрі.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 28 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, з них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм.

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