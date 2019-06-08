Бойовики шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Бойовики від початку доби шість разів порушили режим припинення вогню, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із озброєння танку, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойових травм.
"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - додали у прес-центрі.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 28 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, з них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм.