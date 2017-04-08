Боевики провели фейковые сборы военнообязанных для российских СМИ - разведка

Как сообщили в ГУР, вблизи Шахтерска состоялись так называемые сборы военнообязанных "1-го АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ" в составе "народного ополчения".

"Учебные занятия с участниками мероприятия не проводились. Полевые кухни и питание было развернуто только для крайне незначительного процента привлеченных граждан. Выдача оружия осуществлялась только перед объективами камер российских СМИ нескольким десяткам участников "собрания" с последующим возвращением, когда камер не было. Участники мероприятия не получили никаких навыков за время проведения "собраний", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Новоазовске в результате драки боевиков в состоянии алкогольного опьянения погиб один их боец, двое получили ранения.