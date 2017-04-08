Боевики провели фейковые сборы военнообязанных для российских СМИ - разведка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42271 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102780 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157458 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116920 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116823 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112757 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104428 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107109 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103602 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153864 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики провели фейковые сборы военнообязанных для российских СМИ - разведка

Боевики провели фейковые сборы военнообязанных для российских СМИ - разведка

Киев  •  УНН

 • 11104 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Незаконные вооруженные формирования провели фейковые сборы военнообязанных для российских телеканалов, чтобы показать якобы большой мобилизационный ресурс, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главного управления разведки Минобороны.

Как сообщили в ГУР, вблизи Шахтерска состоялись так называемые сборы военнообязанных "1-го АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ" в составе "народного ополчения".

"Учебные занятия с участниками мероприятия не проводились. Полевые кухни и питание было развернуто только для крайне незначительного процента привлеченных граждан. Выдача оружия осуществлялась только перед объективами камер российских СМИ нескольким десяткам участников "собрания" с последующим возвращением, когда камер не было. Участники мероприятия не получили никаких навыков за время проведения "собраний", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Новоазовске в результате драки боевиков в состоянии алкогольного опьянения погиб один их боец, двое получили ранения.

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