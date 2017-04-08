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Бойовики провели фейкові збори військовозобов’язаних для російських ЗМІ - розвідка

Київ • УНН

 • 11107 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Незаконні збройні формування провели фейкові збори військовозобов’язаних для російських телеканалів, аби показати нібито великий мобілізаційний ресурс, передає УНН з посиланням на прес-службу головного управління розвідки Міноборони.

Як повідомили у ГУР, поблизу Шахтарська відбулися так звані збори військовозобов’язаних "1-го АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ" у складі “народного ополчення”.

“Навчальні заняття із учасниками заходу не проводились. Польові кухні та харчування було розгорнуто лише для вкрай незначного відсотку залучених громадян. Видача зброї здійснювалась лише перед об’єктивами камер російських ЗМІ декільком десяткам учасників “зборів” з подальшим поверненням поза камерами. Учасники заходу не отримали жодних навичок за час проведення “зборів”, — зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, у Новоазовську в результаті бійки бойовиків у стані алкогольного сп’яніння загинув один їхній боєць, двоє зазнали поранень.

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