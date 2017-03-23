Боевики провели 43 обстрела на мариупольском направлении

"Вчера более 90% обстрелов пришлось на южные приморские рубежи. Ситуация в районе Водного остается напряженной. Там вчера утром враг открывал огонь из артиллерии калибром 122-мм, а вечером выпустил несколько ракет с переносной активной пусковой установки "Град-П", так называемый "партизан"", - сказал он.

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Кроме этого, на участке фронта Павлополь-Широкино произошло еще 6 минометных обстрелов со стороны оккупантов. Также в Марьинке оккупанты совершили вооруженную провокацию с использованием гранатометов а минометов.

Минометные обстрелы за прошедшие сутки происходили и на луганском направлении, а именно в Крымском, Ореховом и Новозванивциве. Вблизи Станицы-Луганской и Троицкого враг применял стрелковое оружие и гранатометный огонь.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 43 вражеских обстрелов, на луганском направлении 13.