Бойовики провели 43 обстріли на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Минулої доби більше 90% ворожих обстрілів припало на південні рубежі. Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Вчора більше 90% обстрілів припало на південні приморські рубежі. Ситуація в районі Водяного залишається напруженою. Там вчора зранку ворог відкривав вогонь з артилерії калібром 122-мм, а ввечері випустив декілька ракет з переносної активної пускової установки "Град-П“, так званий "партизан“”, — сказав він.
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Крім цього, на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне відбулося ще 6 мінометних обстрілів з боку окупантів. Також у Мар’їнці окупанти здійснили збройну провокацію із використанням гранатометів а мінометів.
Мінометні обстріли минулої доби відбувались і на луганському напрямку, а саме у Кримському, Горіховому і Новозванівці. Поблизу Станиці-Луганської і Троїцького ворог застосовував стрілецьку зброю і гранатометний вогонь.
Всього за минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 43 ворожих обстріли, на луганському напрямку 13.