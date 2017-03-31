Боевики провели 26 обстрелов на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. За прошедшие сутки боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных на мариупольском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"Мариупольское направление. Там не прекращаются враждебные обстрелы в Марьинском районе, а также на юге направления. Это линия фронта Павропиль-Широкино. Вчера там оккупанты эпизодически применили минометы, бронетехнику и постоянно в течение суток открывали огонь из стрелкового оружия. Также в Новотроицком, что вблизи Докучаевска, произошло два снайперских обстрела со стороны противника в обед и после захода солнца. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 26 вражеских обстрелов, 6 из них из тяжелого вооружения", - сообщил А.Лысенко.
Как сообщал УНН, двое украинских военных погибли в зоне АТО прошедшие сутки.