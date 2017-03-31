Боевики провели 26 обстрелов на мариупольском направлении

"Мариупольское направление. Там не прекращаются враждебные обстрелы в Марьинском районе, а также на юге направления. Это линия фронта Павропиль-Широкино. Вчера там оккупанты эпизодически применили минометы, бронетехнику и постоянно в течение суток открывали огонь из стрелкового оружия. Также в Новотроицком, что вблизи Докучаевска, произошло два снайперских обстрела со стороны противника в обед и после захода солнца. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 26 вражеских обстрелов, 6 из них из тяжелого вооружения", - сообщил А.Лысенко.

Как сообщал УНН, двое украинских военных погибли в зоне АТО прошедшие сутки.