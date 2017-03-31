Бойовики провели 26 обстрілів на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Минулої доби бойовики 26 разів обстріляли позиції українських військових на маріупольському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
“Маріупольський напрямок. Там не припиняються ворожі обстріли у Мар’їнському районі, а також на півдні напрямку. Це лінія фронту Павропіль-Широкіне. Вчора там окупанти епізодично застосували міномети, бронетехніку та постійно впродовж доби відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Також у Новотроїцькому, що поблизу Докучаєвська, відбулося два снайперські обстріли з боку противника в обід та після заходу сонця. Всього минулої доби на маріупольському напрямку сталося 26 ворожих обстріли, 6 з них з важкого озброєння”, — повідомив А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, двоє українських військових загинули в зоні АТО минулої доби.