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Бойовики провели 26 обстрілів на маріупольському напрямку

Бойовики провели 26 обстрілів на маріупольському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Минулої доби бойовики 26 разів обстріляли позиції українських військових на маріупольському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.

“Маріупольський напрямок. Там не припиняються ворожі обстріли у Мар’їнському районі, а також на півдні напрямку. Це лінія фронту Павропіль-Широкіне. Вчора там окупанти епізодично застосували міномети, бронетехніку та постійно впродовж доби відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Також у Новотроїцькому, що поблизу Докучаєвська, відбулося два снайперські обстріли з боку противника в обід та після заходу сонця. Всього минулої доби на маріупольському напрямку сталося 26 ворожих обстріли, 6 з них з важкого озброєння”, — повідомив А.Лисенко.

Як повідомляв УНН, двоє українських військових загинули в зоні АТО минулої доби.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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