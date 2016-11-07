Боевики нарушали режим тишины почти во всех "горячих точках" на донецком направлении

"Противник нарушал режим тишины практически во всех " горячих точках ". Речь идет про Троицкое, Луганское, Зайцево, Авдеевку ", - сказал он.

Также известно, что оккупанты активно применяли 82-миллиметровые и 120-миллиметровые минометы, они вели с них огонь и в темное, и в светлое время суток. Наиболее неспокойно вчера было в Авдеевке, здесь боевики вечером подогнали на передовую танк и осуществили несколько обстрелов украинских позиций.

По его словам, всего на донецком направлении было выпущено более 90 минометных мин. За минувшие сутки здесь произошло восемь вражеских обстрелов, из них 6 из тяжелого вооружения.