Боевики нарушали режим тишины почти во всех "горячих точках" на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. За прошедшие сутки на донецком направлении боевики нарушали режим тишины почти во всех "горячих точках". Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Противник нарушал режим тишины практически во всех " горячих точках ". Речь идет про Троицкое, Луганское, Зайцево, Авдеевку ", - сказал он.
Также известно, что оккупанты активно применяли 82-миллиметровые и 120-миллиметровые минометы, они вели с них огонь и в темное, и в светлое время суток. Наиболее неспокойно вчера было в Авдеевке, здесь боевики вечером подогнали на передовую танк и осуществили несколько обстрелов украинских позиций.
По его словам, всего на донецком направлении было выпущено более 90 минометных мин. За минувшие сутки здесь произошло восемь вражеских обстрелов, из них 6 из тяжелого вооружения.