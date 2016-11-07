Бойовики порушували режим тиші майже у всіх “гарячих точках” на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Минулої доби на донецькому напрямку бойовики порушували режим тиші майже у всіх “гарячих точках”. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Противник порушував режим тиші практично у всіх „гарячих точках“. Мова йде про Троїцьке, Луганське, Зайцеве, Авдіївку”, − сказав він.
Також відомо, що окупанти активно застосовували 82-міліметрові та 120-міліметрові міномети, вони вели з них вогонь і у темну, і у світлу пору доби. Найбільш неспокійно вчора було в Авдіївці, тут бойовики надвечір підігнали на передову танк і здійснили кілька обстрілів українських позицій.
За його словами, усього на донецькому напрямку було випущено понад 90 мінометних мін. За минулу добу тут відбулося вісім ворожих обстрілів, з них 6 з важкого озброєння.