Боевики ранили местного жителя в Марьинке
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Боевики во время обстрелов ранили местного жителя в Марьинке. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.
Находясь в собственном доме по улице Шевченко, местный житель получил осколочное ранение грудной клетки и живота. Вместе с ним была жена, женщина не пострадала.
“Вчера в 18.50 начался обстрел города. Работая в доме, 38-летний мужчина в результате обстрела получил осколочное ранение грудной клетки и живота. Пострадавший прикрыл жену, благодаря чему она осталась невредимой.
Местный житель был доставлен в городскую больницу Курахово ”, - сообщили в полиции.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.258 “Террористический акт” Уголовного кодекса Украины.
Группа полицейских постоянно находится в Марьинке и Красногоровке, чтобы оказывать всю необходимую помощь местным жителям.
Напомним, 11 апреля занятия в школе Марьинки восстановили после обстрелов .