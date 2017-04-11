Боевики ранили местного жителя в Марьинке

Находясь в собственном доме по улице Шевченко, местный житель получил осколочное ранение грудной клетки и живота. Вместе с ним была жена, женщина не пострадала.

“Вчера в 18.50 начался обстрел города. Работая в доме, 38-летний мужчина в результате обстрела получил осколочное ранение грудной клетки и живота. Пострадавший прикрыл жену, благодаря чему она осталась невредимой.

Местный житель был доставлен в городскую больницу Курахово ”, - сообщили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.258 “Террористический акт” Уголовного кодекса Украины.

Группа полицейских постоянно находится в Марьинке и Красногоровке, чтобы оказывать всю необходимую помощь местным жителям.

Напомним, 11 апреля занятия в школе Марьинки восстановили после обстрелов .