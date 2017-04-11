Бойовики поранили місцевого жителя в Мар'їнці
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Бойовики під час обстрілів поранили місцевого жителя в Мар’їнці. Про це кореспонденту УНН повідомили у ГУНП Донецької області.
Перебуваючи у власному будинку по вулиці Шевченка, місцевий житель отримав осколкове поранення грудної клітини та живота. Разом з ним була дружина, жінка не постраждала.
“Вчора о 18.50 почався обстріл міста. Працюючи в будинку, 38-річний чоловік в результаті обстрілу отримав осколкове поранення грудної клітини та живота. Потерпілий прикрив дружину, завдяки чому вона залишилася неушкодженою.
Місцевий житель був доставлений в міську лікарню Курахово”, — повідомили у поліції.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.
Група поліцейських постійно знаходиться в Мар’їнці та Красногорівці, щоб надавати всю необхідну допомогу місцевим жителям.
Нагадаємо, 11 квітня заняття у школі Мар’їнки відновили після обстрілів.