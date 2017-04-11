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Бойовики поранили місцевого жителя в Мар'їнці

Бойовики поранили місцевого жителя в Мар'їнці

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Бойовики під час обстрілів поранили місцевого жителя в Мар’їнці. Про це кореспонденту УНН повідомили у ГУНП Донецької області.

Перебуваючи у власному будинку по вулиці Шевченка, місцевий житель отримав осколкове поранення грудної клітини та живота. Разом з ним була дружина, жінка не постраждала.

“Вчора о 18.50 почався обстріл міста. Працюючи в будинку, 38-річний чоловік в результаті обстрілу отримав осколкове поранення грудної клітини та живота. Потерпілий прикрив дружину, завдяки чому вона залишилася неушкодженою.
Місцевий житель був доставлений в міську лікарню Курахово”, — повідомили у поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.

Група поліцейських постійно знаходиться в Мар’їнці та Красногорівці, щоб надавати всю необхідну допомогу місцевим жителям.

Нагадаємо, 11 квітня заняття у школі Мар’їнки відновили після обстрілів.

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