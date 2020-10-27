Боевики проверяют состояние своих полигонов - разведка

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководство российских оккупационных администраций на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях по указанию российских кураторов осуществляет инспекцию состояния развития полигонной инфраструктуры. Первоочередное внимание уделяется состоянию оборудования пунктов управления, казарменного фонда, защитных фортификационных сооружений от высокоточного оружия и маскировки от средств космической и воздушной разведки для вооружения и военной техники", - отметил Шаравара.

Также офицер отметил, что в соединениях и частях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск завершается подготовка к командно-штабным учениям по территориальной обороне под руководством командующих корпусов.

Напомним, что по данным разведки боевики проводят зачетные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин.