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Бойовики проводять залікові заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин - розвідка

Бойовики проводять залікові заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин - розвідка

Київ • УНН

 • 10367 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За даними розвідки у бойовиків триває “перевірка за 2020 навчальний рік”. Так, противник проводить залікові заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин. Про це повідомив капітан Михайло Шаравара із пресцентру Міністерства оборони України, передає кореспондент УНН.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з 19 жовтня з у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває комплексна підсумкова перевірка за 2020 навчальний рік”, — зазначив він.

За його словами, у рамках зазначеного заходу на полігонах на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях противник проводить залікові заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, у т.ч. у нічний час.

“Крім того, командування окупаційних військ здійснює перевірку теоретичних знань командирів підрозділів та проводить мобілізаційні збори з резервістами. Контроль за проведенням заходів комплексної підсумкової перевірки здійснює комісія Південного військового округу ЗС РФ”, — додав Шаравара.

Нагадаємо, на Донбасі з початку доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню.

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