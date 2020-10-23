Бойовики проводять залікові заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин - розвідка

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з 19 жовтня з у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває комплексна підсумкова перевірка за 2020 навчальний рік”, — зазначив він.

За його словами, у рамках зазначеного заходу на полігонах на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях противник проводить залікові заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, у т.ч. у нічний час.

“Крім того, командування окупаційних військ здійснює перевірку теоретичних знань командирів підрозділів та проводить мобілізаційні збори з резервістами. Контроль за проведенням заходів комплексної підсумкової перевірки здійснює комісія Південного військового округу ЗС РФ”, — додав Шаравара.

Нагадаємо, на Донбасі з початку доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню.