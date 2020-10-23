Бойовики проводять залікові заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За даними розвідки у бойовиків триває “перевірка за 2020 навчальний рік”. Так, противник проводить залікові заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин. Про це повідомив капітан Михайло Шаравара із пресцентру Міністерства оборони України, передає кореспондент УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з 19 жовтня з у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває комплексна підсумкова перевірка за 2020 навчальний рік”, — зазначив він.
За його словами, у рамках зазначеного заходу на полігонах на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях противник проводить залікові заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, у т.ч. у нічний час.
“Крім того, командування окупаційних військ здійснює перевірку теоретичних знань командирів підрозділів та проводить мобілізаційні збори з резервістами. Контроль за проведенням заходів комплексної підсумкової перевірки здійснює комісія Південного військового округу ЗС РФ”, — додав Шаравара.
Нагадаємо, на Донбасі з початку доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню.