ООС: з початку доби бойовики один раз порушили "режим тиші"

“Станом на 12 годину поточної доби, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на луганському напрямку. Так, близько 11 години, противник застосував стрілецьку зброю неподалік Шумів. На ворожу провокацію українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших підрозділів немає”, — зазначив він.

Нагадаємо, на Донбасі минулої доби, 22 жовтня, зафіксовано п’ять порушень домовленостей щодо режиму припинення вогню з боку бойовиків.