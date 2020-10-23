ООС: с начала суток боевики один раз нарушили "режим тишины"

"По состоянию на 12:00 текущих суток, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на луганском направлении. Так, около 11:00, противник применил стрелковое оружие неподалеку Шумов. На вражескую провокацию украинские подразделения огонь в ответ не открывали. Боевых потерь среди наших подразделений нет", - отметил он.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 22 октября, зафиксировано пять нарушений договоренностей о режиме прекращения огня со стороны боевиков.