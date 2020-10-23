Боевики проводят зачетные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. По данным разведки у боевиков продолжается “проверка за 2020 учебный год”. Так, противник проводит зачетные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин. Об этом сообщил капитан Михаил Шаравара с пресс-центра Министерства обороны Украины, передает корреспондент УНН.
“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с 19 октября по в соединениях и частях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск продолжается комплексная итоговая проверка за 2020 учебный год”, — отметил он.
По его словам, в рамках данного мероприятия на полигонах на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник проводит зачетные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, в т.ч. в ночное время.
“Кроме того, командование оккупационных войск осуществляет проверку теоретических знаний командиров подразделений и проводит мобилизационные сборы с резервистами. Контроль за проведением мероприятий комплексной итоговой проверки осуществляет комиссия Южного военного округа ВС РФ”, — добавил Шаравара.
Напомним, на Донбассе с начала суток боевики раз нарушили режим прекращения огня.