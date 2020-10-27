Бойовики перевіряють стан своїх полігонів — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За даними розвідки, керівництво російських окупаційних адміністрацій здійснює інспекцію стану розбудови полігонної інфраструктури. Про це повідомив капітан Михайло Шаравара із пресцентру Міністерства оборони України, передає кореспондент УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, керівництво російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях за вказівкою російських кураторів здійснює інспекцію стану розбудови полігонної інфраструктури. Першочергова увага приділяється стану обладнання пунктів управління, казарменого фонду, захисних фортифікаційних споруд від високоточної зброї та маскування від засобів космічної та повітряної розвідки для озброєння та військової техніки”, - зазначив Шаравара.
Також офіцер зазначив, що в з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ завершується підготовка до командно-штабних навчань з територіальної оборони під керівництвом командувачів корпусів.
Нагадаємо, що за даними розвідки бойовики проводять залікові заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин.