Боевики один раз обстреляли силы АТО, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. С начала суток боевики осуществили один обстрел позиций сил АТО, потерь среди украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
“Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения ослабло. С начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций наших защитников со стороны российско-оккупационных войск. В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитник”, — говорится в сообщении.
На луганском направлении противник с 82-мм минометов обстрелял опорные пункты сил АТО в районе Светлодарска.
“На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Несмотря на относительное затишье, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник перейдет к вооруженным провокациям”, — отметили в штабе АТО.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не был ранен.